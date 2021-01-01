امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

رام الله / سما /

توقع الراصد الجويداوود الطروة، ان يطرأ اليوم الاحد انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الامطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق معظم المناطق.

وأوضح الراصد الجوي، ان الامطار ستتوقف خلال ساعات المساء، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس، ويسود طقس شديد البروة، وخلال ساعات فجر وصباح الاثنين تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ومن المتوقع ان تسجل القمم الجبلية العالية درجة مئوية واحدة تحت الصفر خلال ساعات صباح يوم غد.

وحذر الراصد الجوي من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد فجر وصباح الاثنين بشكل واسع.

وفِي يوم غد الاثنين والثلاثاء يستقر الطقس، مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة خلال ساعات النهار، وشديدة البرودة خلال ساعات الليل، كما يحذر من تشكل الصقيع مرة أخرى فجر وصباح الثلاثاء.

وفِي يوم الاربعاء تتأثر فلسطين والمنطقة بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا، وتسقط الامطار المصحوبة بزخات البرد فوق معظم المناطق.

ويحذر من تشكل الصقيع نهاية الاسبوع من جديد مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس.