أبو ظريفة: قدمنا رؤية متكاملة لكيفية الخروج من المأزق السياسي

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، على أن الجميع يريد لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تكون ممثلاً للشعب الفلسطيني، ولكن ببرنامج سياسي يجمع عليه الكل الوطني.

وأضاف أبو ظريفة في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء يوم السبت: "لا يمكن إدارة الحالة الفلسطينية في ظل السياسة الراهنة القائمة على الإقصاء والتفرد".

وشدد على أن الجبهة الديمقراطية قدمت رؤية متكاملة لكيفية الخروج من المأزق السياسي، وتحويل المؤسسات الى مؤسسات فاعلة، ورد الاعتبار لدورها الداخلي والدولي.

وتابع "سياسة الاقصاء لم تعد مقبولة لأي طرف فلسطيني خاصة محاولة إقصاء حماس والجهاد الإسلامي"، مشيراً إلى أننا أمامنا فرصة لاستعادة الوحدة التي تقوم على أساس مؤسساتي واستراتيجية تتجاوز اتفاق أوسلو البائس.