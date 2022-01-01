إسرائيليون يتظاهرون ضد اتصالات لتوقيع اتفاق “إقرار بالذنب” مع نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، أمام منزل المدعي العام أفيحاي ماندلبليت، احتجاجًا على الاتصالات التي تجري لتوقيع اتفاق “إقرار بالذنب” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن التظاهرة نظمت في ساحة غورين بمدينة بتاح تكفا، بالقرب من منزل ماندلبليت، مطالبين بعدم التوصل إلى أي اتفاق مع نتنياهو، مشيرًا إلى أن المتظاهرين هم من نشطاء اليسار الإسرائيلي.

وهتف المتظاهرون عدة هتافات منها “بيبي مجرم فاسد”، بالإشارة إلى نتنياهو الذي يحاول التوصل إلى صفقة مع الإدعاء العام الإسرائيلي بما يسمح تسوية قضايا الفساد المشتبه بها، وينظر فيها القضاء.