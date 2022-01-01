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جامعات وكليات غزة تعلن تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأحوال الجوية

السبت 15 يناير 2022 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعات وكليات غزة تعلن تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأحوال الجوية



غزة / سما /

 أعلنت مختلف الجامعات والكليات التعليمية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن تعطيل الدراسة في ظل الأحوال الجوية الحالية بفعل المنخفض الذي يضرب المنطقة.

وجاء ذلك في بيانات منفصلة لجميع الجامعات والكليات، ومنها الإسلامية والأزهر والأقصى والكلية الجامعية والاسراء وفلسطين والامة وغيرها.

وتعرضت مناطق مختلفة من غزة اليوم للغرق بفعل الأمطار الغزيرة، وخاصة الشوارع التي قرب المدارس ما تسبب بغرقها وإخراج الطلاب منها بصعوبة، ما دفع وزارة التعليم لتعطيل الدراسة غدًا في كافة المدارس بالقطاع، بما فيها مدارس الأونروا.

#الجامعات الفلسطينية #قطاع غزة #المنخفض الجوي

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