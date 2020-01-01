إسرائيل تسجّل أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا في عطلة نهاية الأسبوع

القدس المحتلة / سما /

أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

وأعلنت "الصحة الإسرائيلية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، تسجيل 39015 إصابة جديدة يوم أمس الجمعة، بعد إجراء 265 ألف فحص، حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 14.02%. في الوقت الذي تم تسجيل 11351 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم.

ووفقًا للمعطيات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في إسرائيل 268 ألف حالة. كما ارتفع عدد المرضى بحالة الخطر في المستشفيات إلى 387 مريضًا منهم 93 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

كما أعلنت "الصحة الإسرائيلية" تسجيل حالتي وفاة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات منذ بدء رصد الوباء مطلع عام 2020 إلى 8303 وفيات، مشيرةً إلى تسجيل 51 وفاة منذ بداية الشهر الجاري.

ويخضع نحو 6700 من أفراد الطواقم الطبية للحجر الصحي، مما تسبب في تشويش بعمل المؤسسات والدوائر الصحية.

ورجّح خبراء في الصحة الإسرائيلية بلوغ هذه الموجة ذروتها الأسبوع المقبل، متوقّعين تسجيل 90-100 ألف إصابة يوميًا، قبل أن يتراجع عدد الإصابات في الأسبوع الذي يليه.

وكشف تقرير طبي أن حوالي واحد من بين كل 9 حالات إصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها مؤخرًا في إسرائيل، هم أشخاص سبق وأن تعافوا من العدوى.

وفي سياق متصل، أعلن اليوم السبت عن إصابة وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بفيروس كورونا، لينضم إلى ثلاثة وزراء آخرين أصيبوا بالفيروس خلال الأسبوع الأخير وهم: وزير الخارجية يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، ووزير الإسكان زئيف ألكين، إلى جانب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا.