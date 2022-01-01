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تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

السبت 15 يناير 2022 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة بفيروس كورونا في الأردن



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة جديد بفيروس كورونا في المملكة.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة فقد بلغت نسبة الفحوصات الايجابية 8.83%، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 25312 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 69 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 62 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 599 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة أن 40% من إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير كانت بمتحور "أوميكرون".

وكشفت رئيسة المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة رائدة قطب، عن دراسة شملت 955 مصابا بمتحور "أوميكرون" خلصت إلى أن أعراض الإصابة بالمتحور بين خفيفة ومتوسطة.

وقالت قطب، إن "نصف مصابي أوميكرون الذين تلقوا الجرعة المعزّزة لم تظهر عليهم أعراض والنصف الآخر عانوا من أعراض خفيفة".

وأشارت إلى أن حالتين فقط من ضمن مصابي أوميكرون الذين شملتهم الدراسة ادخلتا إلى المستشفى.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات كورونا

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