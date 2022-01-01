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راصد جوي يوضح أخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين.. موجة صقيع قادمة وتحذيرات للمزارعين

السبت 15 يناير 2022 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي يوضح أخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين.. موجة صقيع قادمة وتحذيرات للمزارعين



غزة / سما /

أزضح الراصد الجوي الفلسطيني داوود الطروة،، أن تأثير المنخفض في فلسطين، سيستمر الليلة وغداً الأحد، منوها  إلى أنه سيشهد تساقطاً للأمطار.

وأشار الطروة في تصريحات صحفية، إلى أن المنخفض سينتهي مساء الأحد، ويسود طقس شديد البرودة بشكل كبير، لافتا في الوقت ذاته إلى ان يومي الاثنين والثلاثاء، سيشهدان موجة صقيع، وتنخفض درجة الحرارة إلى الصفر.

وفي السياق، حذر الراصد الجوي، المزارعين من تشكل الصقيع والانجماد، مشدداً على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأكد الطروة ان يومي الأربعاء والخميس، تتساقط الامطار، ويعقبها موجة صقيع أخرى، منوها في الوقت ذاته إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد منخفضاً مع رياح شديدة وانخفاض واضح في درجات الحرارة.

#الراصد الجوي #المنخفض الجوي #الاراضي الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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