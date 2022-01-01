  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً هاماً للمزارعين

السبت 15 يناير 2022 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً هاماً للمزارعين



غزة / سما /

أصدرت وزارة الزراعة بقطاع غزة مساء اليوم السبت تنويهاً هاماً للمزارعين.

و دعت وزارة الزراعة المزارعين لأخذ الاحتياطات و التدابير اللازمة، و التي تحد من تضرر المحاصيل في حال زيادة هطول الامطار، في ظل ارتفاع معدلات الهطول عن معدلها للعام الماضي.

و وفقاً للوزارة، فقد تجاوزت المعدلات الهطول المطري الـ (181 مل) وهو ما يفوق إجمالي موسم الشتاء الفائت بأكمله.

و وجهت الوزارة النصائح التالية للمزارعين للحد من تضرر المحاصيل الزراعية:

عمل قنوات مائية لتصريف تجمع مياه الأمطار.

عمل سواتر ترابية على حدود المزارع تحمي المحاصيل الزراعية من الغرق.

و أكدت وزارة الزراعة على ضرورة التواصل مع مديريات الزراعة والبلديات في حال حدوث أية طوارئ.

كما دعت وزارة الزراعة المزارعين في المناطق الحدودية الشرقية لأخذ الاحتياطات و التدابير لاحتمال فتح العبارات و السدود من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

#وزارة الزراعة #قطاع غزة #المنخفض الجوي

الأكثر قراءة اليوم

تل ابيب:الجبهة الفلسطينيّة هي الأكثر قابليّة للاشتعال وستنطلق الشرارة من عاصمة حماس في الضفة

صحيفة: معركة "إستخبارات حقيقية" بين المقاومة والموساد ولأول مرة خارج الأرض المحتلة

طلبة مدارس يغرقون في شواع غزة بفعل مياه الأمطار واستياء بين الأهالي (صور وفيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

راصد جوي يوضح تفاصيل الحالة الجوية وحقيقة تعرض فلسطين لاعصار هاريكان

مصادر تكشف عن موعد وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر

عمرو أديب يعلن وصيته على الهواء في أول ظهور بعد إصابته بكورونا

الأخبار الرئيسية

بدعوة من رئاسة الجمهورية: وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر لمناقشة هذه الملفات

راصد جوي يوضح أخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين.. موجة صقيع قادمة وتحذيرات للمزارعين

118558-01-08-1536x1024

بلدية غزة تصدر توضيحًا بشأن غرق شوارع قرب المدارس

120221511485456

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

5848b6aa21c7113cbe0cc0d5d0821dd9

غزة: قرار بتعليق الدراسة غدا في المدارس والمؤسسات التعليمية بسبب الاحوال الجوية

الاتصالات الفلسطينية