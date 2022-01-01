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حماس تستنكر استهداف "الشعبية" بمخيم الدهيشة

السبت 15 يناير 2022 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر استهداف "الشعبية" بمخيم الدهيشة



بيت لحم / سما /

استنكرتن دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية ما قامت به قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم من لصق منشورات تهدد باعتقال كل من ينتمي للجبهة الشعبية.

ورأت الدائرة في هذا السلوك محاولة فاشلة لتغييب العمل الفصائلي عن ساحة الضفة الغربية، والاستفراد بمكون وطني من مكونات شعبنا وحالتنا النضالية في وجه الاحتلال.

وقابل بيان الدائرة إنَّ استمرار الاحتلال في سلوكه العنصري والإرهابي بحق شعبنا يجعل من الضرورة تكاثف الفعل الوطني لوضع استراتيجية نضالية تضمن تكتل الكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وحرمانه من الاستفراد بأي من مكونات شعبنا.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني بفصائله وقواه الحية كافة سيواصل النضال المشروع ضد الاحتلال ومستوطنيه، وسيواصل الأبطال إشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال في كل نقاط التماس، ومنعه من التغول على شعبنا وحقوقنا ومكتسباتنا الوطنية.

#حركة حماس #الجبهة الشعبية #مخيم الدهيشة

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