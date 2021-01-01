الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

أصيب شاب (27 عاما) من بلدة الرينة بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار في الناصرة، مساء اليوم السبت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصاب تعرض لإطلاق نار من سيارة عابرة في مفرق الخانوق بالناصرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 16:38 حول مصاب في حادث عنف بشارع بولس السادس في الناصرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإيطالي في المدينة لتلقي العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وادعت أن الخلفية نزاع بين أصحاب سوابق جنائية، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.