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اجتماع في بلدية نابلس يناقش فكرة إنشاء مركز للعلاج الطبيعي يخدم شمال الضفة

السبت 15 يناير 2022 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع في بلدية نابلس يناقش فكرة إنشاء مركز للعلاج الطبيعي يخدم شمال الضفة



نابلس / سما /

 ناقش اجتماع عقد في بلدية نابلس، اليوم السبت، فكرة وآفاق اقامة مركز علاج طبيعي متخصص يقدم خدمات الصحية وعلاجية متطورة لاهالي محافظات شمال الضفة، الذين يضطرون لتلقي مثل هذه الخدمات في بيت لحم او بيت جالا، ما يشكل عبئا كبيرا عليهم.

وشارك في الاجتماع الذي دعت له البلدية، رئيس واعضاء لجنة البلدية، وممثلون عن كل من (وزارة الصحة، الغرفة التجارية، جامعة النجاح الوطنية، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لجنة زكاة نابلس، جمعية التضامن الخيرية، مستشفى الأمل).

وأكد رئيس لجنة البلدية المهندس اياد خلف اهتمام البلدية الكبير بالفكرة وسعيها إلى المشاركة في دراسة المشروع، ووضع الخطط والآليات اللازمة لتنفيذه، مبينا ضرورة تشكيل لجنة تأسيسية لمتابعة التنفيذ وجذب التمويل اللازم له.

وناقش الحضور عددا من الأفكار المتعلقة بالمشروع منها ضرورة دراسة إمكانيات الجمعيات والمراكز الموجودة في المدينة والعمل على دعمها وتوسيع عملها، بالإضافة إلى إمكانية توفير وقفية متخصصة تضمن استمرارية التمويل اللازم لتشغيل المشروع.

وعرض ممثلو كل من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى الأمل، الإمكانيات المتوفرة لديهم والخدمات التي تقدم للمرضى والمراجعين المحتاجين للعلاج الطبيعي في مراكزهم.

واتفق الحضورعلى تشكيل لجنة تأسيسية لمتابعة المشروع وحشد التمويل اللازم له في أسرع وقت ممكن.

#بلدية نابلس

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