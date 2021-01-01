بلدية خانيونس تُنفذ 12 مشروعًا تطويريًا بـ4.6 مليون دولار خلال 2021

غزة / سما /

تمكنت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، من تنفيذ ما يزيد عن (12) مشروعًا تطويريًا في قطاع الطرق بقيمة إجمالية بلغت (4.6) مليون دولار تقريبًا، خلال العام 2021، بدعم الجهات المانحة.

وأوضح رئيس البلدية علاء الدين البطة في بيان صحافي، السبت، أهمية المشاريع التي تم تنفيذها في معظم الأحياء للمساهمة في دفع عجلة التطوير وتحسين واقع البنية التحتية، رُغم الحصار الخانق وانحسار المواد الأساسية.

ولفت إلى حجم المشاريع المنفذة يعتبر مؤشرًا على حجم الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة من كافة المعنيين من المهندسين والعمال والفنيين في الميدان لإنجاح مشاريع وخدمات البلدية.

وبين أن قسم التصميم والإعداد بدائرة المشاريع قام بتجهيز عشرات المشاريع لتطوير الطرق والمرافق الأساسية والخدمات والمنشآت الخدماتية وقد تم إرسالها للجهات المانحة.

وشدد على أن البلدية تواصل جهودها لتأمين حياة كريمة لشعبنا وتعزيز صموده، والوقوف على احتياجات السكان وتلبية مطالبهم.

من جانبه، بين مُدير دائرة المشاريع موسى الأخرس أن المشاريع التي تم تنفيذها شملت إنشاء مشروع خط تصريف مياه الأمطار “الوفية” بتكلفة (1.5) مليون دولار، والانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من شارع عمر المختار رقم (5) بتكلفة (309) ألف دولار، وتطوير شوارع داخلية في المخيم بتكلفة (506) ألف دولار.

وأضاف أنها شملت أيضًا إنشاء شارع رقم (105) في حي قيزان النجار بتكلفة (121) ألف دولار، وشارع رقم (14146) في حي السطر بتكلفة (124) ألف دولار، وإنشاء المرحلة الثانية من شارع رقم (101) في أحياء المنارة والسلام بتكلفة (203) ألف دولارً.

وأشار إلى أن البلدية تسعى لتعزيز الوضع الاقتصادي والتجاري في المدينة والمحافظة بشكل عام، لافتًا إلى أنها تمكنت من تنفيذ مشروع تطوير سوق الجُملة المركزي للخضار والفواكه بتكلفة (1,250) ألف دولار، وكذلك تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المرحلة الأولى لشارع الكتيبة رقم (35) بتكلفة (300) ألف دولار.

وذكر أن البلدية تمكنت كذلك، من إنشاء شبكات للصرف الصحي بمناطق متفرقة بتكلفة (109) ألف دولار، ومشروع إعادة تأهيل طرق زراعية بتكلفة (84) ألف دولار، إلى جانب تأهيل شارع سوق الحبوب بالبلدة القديمة بتكلفة (40) ألف دولار، وتأهيل شارع رقم (118) في حي معن بتكلفة (160) ألف دولار.

وشكرت بلدية خان يونس صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومؤسسة اليونيسيف، على دعمهم المستمر لمشاريعها للنهوض بواقع المدينة في شتى القطاعات.