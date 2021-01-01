بلدية غزة تصدر توضيحًا بشأن غرق شوارع قرب المدارس

غزة / سما /

قالت بلدية غزة، مساء اليوم السبت، إن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة خلال آخر 24 ساعة، وصلت نحو 75 ملم، وتعادل خمس المعدل السنوي، ما أدى لتجمعها في المنطقة المنخفضة من شارع مصطفى حافظ، وتسبب بارتفاع منسوب المياه في الشارع الذي تتواجد به عدة مدارس.

وبينت البلدية في بيان لها، أنه تم تصريف المياه من المنطقة خلال مدة لا تتجاوز الـ 72 دقيقة، وتم إعادة فتح الشارع.

وحذرت البلدية من ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة، إضافة لـ 5 مناطق أخرى بفعل العدوان الأخير، مشيرةً إلى أنه تم اطلاع لجنة الطوارئ الحكومية على الأمر والتأكيد على ضرورة تعليق الدراسة في المدارس الموجودة في المناطق الساخنة أثناء وجود منخفضات جوية.

ولفتت إلى أنها أعدت مشروعًا لإعادة إعمار المنطقة المتضررة في شارعي مصطفى حافظ مع مدحت الوحيدي بقيمة تبلغ نحو 500 ألف دولار ولكن يحتاج لتمويل لتنفيذه فورًا وحل الإشكالية في المنطقة.

وأشارت إلى أن منسوب برك تجميع مياه الثلاثة وهي عسقولة بحي الزيتون وحديقة الصداقة بحي التفاح وبركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان مطمئن، ويتم تصريف البرك وقائيًا تحسبًا لاستمرار تساقط مياه الأمطار.