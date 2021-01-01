  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تصدر توضيحًا بشأن غرق شوارع قرب المدارس

السبت 15 يناير 2022 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تصدر توضيحًا بشأن غرق شوارع قرب المدارس



غزة / سما /

قالت بلدية غزة، مساء اليوم السبت، إن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة خلال آخر 24 ساعة، وصلت نحو 75 ملم، وتعادل خمس المعدل السنوي، ما أدى لتجمعها في المنطقة المنخفضة من شارع مصطفى حافظ، وتسبب بارتفاع منسوب المياه في الشارع الذي تتواجد به عدة مدارس.

وبينت البلدية في بيان لها، أنه تم تصريف المياه من المنطقة خلال مدة لا تتجاوز الـ 72 دقيقة، وتم إعادة فتح الشارع.

وحذرت البلدية من ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة، إضافة لـ 5 مناطق أخرى بفعل العدوان الأخير، مشيرةً إلى أنه تم اطلاع لجنة الطوارئ الحكومية على الأمر والتأكيد على ضرورة تعليق الدراسة في المدارس الموجودة في المناطق الساخنة أثناء وجود منخفضات جوية.

ولفتت إلى أنها أعدت مشروعًا لإعادة إعمار المنطقة المتضررة في شارعي مصطفى حافظ مع مدحت الوحيدي بقيمة تبلغ نحو 500 ألف دولار ولكن يحتاج لتمويل لتنفيذه فورًا وحل الإشكالية في المنطقة.

وأشارت إلى أن منسوب برك تجميع مياه الثلاثة وهي عسقولة بحي الزيتون وحديقة الصداقة بحي التفاح وبركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان مطمئن، ويتم تصريف البرك وقائيًا تحسبًا لاستمرار تساقط مياه الأمطار.

#بلدية غزة #المنخفض الجوي #شوارع مدينة غزة

الأكثر قراءة اليوم

تل ابيب:الجبهة الفلسطينيّة هي الأكثر قابليّة للاشتعال وستنطلق الشرارة من عاصمة حماس في الضفة

صحيفة: معركة "إستخبارات حقيقية" بين المقاومة والموساد ولأول مرة خارج الأرض المحتلة

طلبة مدارس يغرقون في شواع غزة بفعل مياه الأمطار واستياء بين الأهالي (صور وفيديو)

“أنا هيفا والنبي”.. أغنية لكوميدية إسرائيلية تسخر من تطبيع الإمارات مع الاحتلال- (فيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

راصد جوي يوضح تفاصيل الحالة الجوية وحقيقة تعرض فلسطين لاعصار هاريكان

“بي بي سي”: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لهروب بن علي من تونس

الأخبار الرئيسية

120221511485456

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

5848b6aa21c7113cbe0cc0d5d0821dd9

غزة: قرار بتعليق الدراسة غدا في المدارس والمؤسسات التعليمية بسبب الاحوال الجوية

اسرائيل تجنبت المواجهة.. يديعوت : لقد فعلها النخالة وحشد الشعب الفلسطيني لصالح " ابو هواش"

الهندي يكشف تفاصيل الدعوة الجزائرية للفصائل: لن نشارك في اجتماع "المركزي"

كهرباء غزة توضح الجدول المعمول به في ظل المنخفض الجوي

الاتصالات الفلسطينية