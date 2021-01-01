مع تساقط الأمطار وتدني مستوى الرؤيا.. الشرطة تحذر

رام الله / سما /

أهابت الشرطة، اليوم السبت، بالمواطنين والسائقين بأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي.

ودعت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، السائقين إلى الحفاظ على مسافة أمان كافية وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ والقيادة بغيار ثقيل وعدم السير بسرعة عالية وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات.

وشددت على ضرورة عدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان وضرورة عدم التدخين في المركبات والسير بحذر خوفا من التزحلق بسبب الصقيع والانجماد وتساقط الأمطار وعدم السير وسط السيول، خاصة صباح يومي الاثنين والثلاثاء.

ونبهت من خطر تدني الرؤية الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة، والاقتراب من مجاري السيول أو أماكن تجمع المياه.

ودعت المواطنين إلى استخدام التدفئة الآمنة وإطفائها عند الخلود للنوم وإجراء صيانة لشبكة الكهرباء.

وأشارت إلى أنه في حال التعرض لأي طارئ -لا قدر الله- الاتصال على رقم الشرطة المجاني (100).