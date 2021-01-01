إسرائيل.. واحد من بين كل 9 مُصابين بكورونا سبق إصابتهم بالعدوى

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير طبي أن حوالي واحد من بين كل 9 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تم تشخيصها مؤخرا في إسرائيل، هم أشخاص سبق وأن تعافوا من العدوى.

وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، السبت، أن 11% من الحالات المؤكدة خلال الأيام القليلة الماضية سبق إصابتها، فيما لم ترد تفاصيل عن نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتعافوا من الفيروس، إلا أن التقرير يشير إلى أن نسبة كبيرة من المصابين تم تلقيحهم جزئيًا على الأقل.

وتشهد إسرائيل حاليا موجة غير مسبوقة من العدوى السبب الرئيسي فيها متحور أوميكرون.. ويتوقع مسئولو الصحة في إسرائيل أن تشهد البلاد حوالي 100 ألف حالة يوميا خلال الأيام المقبلة، في حين أن العدد الحقيقي للعدوى سيكون أكبر من ذلك بسبب التغييرات في بروتوكولات الاختبار.