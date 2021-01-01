وزير إسرائيلي ينتقد التجريف.. والاحتجاجات تتواصل في النقب

القدس المحتلة / سما /

انتقد رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في إسرائيل رام بن باراك قيام الصندوق الدائم لاسرائيل (كاكال) بغرس اشتال في أراضي المواطنين البدو في النقب.

واعتبر هذا العمل بخاطئ في ظل محادثات متقدمة بين الحكومة والمواطنين البدو بشأن "تسوية" قضية الاراضي.

وفي سياق ندوة ثقافية عقدت، السبت، في "رعنانا"، أعرب بن باراك عن اعتقاده "انه يجب اسكان مواطني المضارب البدوية داخل تجمعات سكانية منظمة حتى ولو تم نقل ملكية اراض لهم".

وتواصلت الاحتجاجات في النقب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات التجريف التي تستهدف الأراضي العربية في النقب بذريعة "التشجير".

كما تواصلت حملة الاعتقالات التي تشنها الشرطة الإسرائيلية، حيث نفذت حملة مداهمات دخلت خلالها إلى بلدة تل السبع، ونشرت قواتها عند مداخل شقيب السلام وسعوة، التي شهدت عمليات التجريف.

واعتقلت الشرطة شابا من تل السبع بزعم مشاركته في مهاجمة مركز الشرطة في البلدة، بالزجاجات الحارقة والحجارة.

ورصدت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب اعتقال 132 خلال اليومين الأخيرين، على الأقلّ.