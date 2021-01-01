  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي ينتقد التجريف.. والاحتجاجات تتواصل في النقب

السبت 15 يناير 2022 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي ينتقد التجريف.. والاحتجاجات تتواصل في النقب



القدس المحتلة / سما /

انتقد رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في إسرائيل رام بن باراك قيام الصندوق الدائم لاسرائيل (كاكال) بغرس اشتال في أراضي المواطنين البدو في النقب.

واعتبر هذا العمل بخاطئ في ظل محادثات متقدمة بين الحكومة والمواطنين البدو بشأن "تسوية" قضية الاراضي.

وفي سياق ندوة ثقافية عقدت، السبت، في "رعنانا"، أعرب بن باراك عن اعتقاده "انه يجب اسكان مواطني المضارب البدوية داخل تجمعات سكانية منظمة حتى ولو تم نقل ملكية اراض لهم".

وتواصلت الاحتجاجات في النقب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات التجريف التي تستهدف الأراضي العربية في النقب بذريعة "التشجير".

كما تواصلت حملة الاعتقالات التي تشنها الشرطة الإسرائيلية، حيث نفذت حملة مداهمات دخلت خلالها إلى بلدة تل السبع، ونشرت قواتها عند مداخل شقيب السلام وسعوة، التي شهدت عمليات التجريف.

واعتقلت الشرطة شابا من تل السبع بزعم مشاركته في مهاجمة مركز الشرطة في البلدة، بالزجاجات الحارقة والحجارة.

ورصدت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب اعتقال 132 خلال اليومين الأخيرين، على الأقلّ.

#اسرائيل #رام بن باراك #كاكال #منطقة النقب

الأكثر قراءة اليوم

تل ابيب:الجبهة الفلسطينيّة هي الأكثر قابليّة للاشتعال وستنطلق الشرارة من عاصمة حماس في الضفة

صحيفة: معركة "إستخبارات حقيقية" بين المقاومة والموساد ولأول مرة خارج الأرض المحتلة

طلبة مدارس يغرقون في شواع غزة بفعل مياه الأمطار واستياء بين الأهالي (صور وفيديو)

“أنا هيفا والنبي”.. أغنية لكوميدية إسرائيلية تسخر من تطبيع الإمارات مع الاحتلال- (فيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

راصد جوي يوضح تفاصيل الحالة الجوية وحقيقة تعرض فلسطين لاعصار هاريكان

“بي بي سي”: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لهروب بن علي من تونس

الأخبار الرئيسية

118558-01-08-1536x1024

بلدية غزة تصدر توضيحًا بشأن غرق شوارع قرب المدارس

120221511485456

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

5848b6aa21c7113cbe0cc0d5d0821dd9

غزة: قرار بتعليق الدراسة غدا في المدارس والمؤسسات التعليمية بسبب الاحوال الجوية

اسرائيل تجنبت المواجهة.. يديعوت : لقد فعلها النخالة وحشد الشعب الفلسطيني لصالح " ابو هواش"

الهندي يكشف تفاصيل الدعوة الجزائرية للفصائل: لن نشارك في اجتماع "المركزي"

الاتصالات الفلسطينية