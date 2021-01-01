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اشتية يؤكد أولوية قطاع الشباب لدى الحكومة واهتمامها بقضاياه

السبت 15 يناير 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد أولوية قطاع الشباب لدى الحكومة واهتمامها بقضاياه



رام الله / سما /

شدد رئيس الوزراء محمد اشتية، على أولوية قطاع الشباب لدى الحكومة واهتمامها بقضاياه، خاصة في ظل ارتفاع البطالة بين صفوف خريجي الجامعات.

واستعرض رئيس الوزراء، لدى استقباله مجموعة شبابية من منتدى شارك الشبابي، السبت، الجهود المبذولة من أجل معالجة هذه القضية، لا سيما من خلال إعادة صياغة التعليم ومخرجاته لتلبية احتياجات سوق العمل.

وبين أنه تم إنشاء أكاديمية فلسطين للبرمجة بهدف إعادة صياغة وتأهيل وتخريج متخصصين فنيا في مجال الحاسوب والحوسبة والبرمجة الالكترونية، وتشغيل أعداد منهم ضمن البرنامج ذاته أو مع شركات محلية وعالمية، ويستهدف الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في مختلف التخصصات.

وقال اشتية: "الحكومة قامت بفتح أراضي الدولة والأوقاف للاستثمار من قبل الشباب وإقامة المشاريع عليها، وسيتم قريبا إطلاق برنامج الخدمة المدنية التطوعي بهدف إعادة إحياء ثقافة العمل التطوعي".

وتطرق رئيس الوزراء إلى الوضع السياسي العام وآخر مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية إعادة فتح القنصلية الاميركية في القدس للحفاظ على حل الدولتين.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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