غزة: قرار بتعليق الدراسة غدا في المدارس والمؤسسات التعليمية بسبب الاحوال الجوية

غزة / سما /

قررت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم، في المؤسسات التعليمية بسبب الاحوال الجوية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، "تقرر تعليق الدراسة غدا الأحد الموافق 16 يناير 2022 في المدارس الحكومية ومدارس الوكالة ورياض الأطفال للطلبة والهيئات التدريسية، بسبب الظروف الجوية السائدة".

فيما قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا عدنان ابو حسنه، إنه نظراً للظروف الجوية الحالية فقد تقرر إغلاق المدارس بقطاع غزة ليوم غد الأحد

وصباح اليوم، تعرض غالبية طلاب المدارس في مدينة غزة، وشمال القطاع، إلى الغرق خلال توجههم إلى مدارسهم اليوم السبت.

وغرقت شوارع مناطق مختلفة من غزة وشمالها، بفعل الأمطار التي لم تتوقف منذ ساعات الفجر الباكر، إلا لفترات قصيرة جدًا.



والتقط العديد من المواطنين والنشطاء صورًا تظهر اضطرار الطلاب لدخول المياه التي أغرقت الشوارع للوصول أو مغادرة مدارسهم.

وأبدى العديد من الأهالي استيائهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من وزارة التربية والتعليم، وكذلك دائرة التعليم في وكالة الغوث، بسبب عدم اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة.