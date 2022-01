تويتر يغلق حساب خامنئي بعد نشره مقطعا يحاكي اغتيال ترامب

أغلق موقع "تويتر" حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشره مقطع فيديو يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة وروبوت.

وقالت شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية إن منصة التواصل الاجتماعي أغلقت، اليوم السبت، بشكل دائم حسابا مرتبطًا بالمرشد الأعلى لإيران.

وأضافت الشبكة الأمريكية: "الحساب المرتبط بموقع آية الله علي خامنئي على الويب تحت اسم المستخدم KhamenieSite يؤدي إلى صفحة تقول "تم تعليق الحساب" بعد أن ورد أنه نشر مقطع فيديو متحرك يظهر الرئيس السابق ترامب مستهدفًا من قبل روبوت وطائرة دون طيار أثناء لعب الغولف في فلوريدا".

من جانبه، نقل كيان شريف، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم تويتر قوله إن الموقع حظر بشكل دائم حساب خامنئ لانتهاكه سياسته.

Twitter has permanently banned @KhameneiSite for "violating our ban evasion policy", a Twitter spokesperson told BBC Monitoring today.



The ban comes after the account tweeted an animation targeting Trump for killing Soleimani. https://t.co/pZSpinVEXR pic.twitter.com/oQRJgt0IT0