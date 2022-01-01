الهندي يكشف تفاصيل الدعوة الجزائرية للفصائل: لن نشارك في اجتماع "المركزي"

غزة / سما /

كشف رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي وعضو مكتبها السياسي محمد الهندي عن زيارة سيقوم بها وفد الحركة إلى الجزائر نهاية الشهر الجاري.

وقال الهندي في تصريحات صحفية، إن حركته تلقت دعوة وستكون زيارة وفد الحركة في نهاية الشهر الحالي، مستكملاً: "اللقاءات ستكون منفردة ويمكن أن تتم الدعوة للحوار في ضوء هذه اللقاءات".

وبشأن عقد اجتماع المجلس المركزي للمنظمة علق قائلاً: "نحن خارج منظمة التحرير ولسنا جزءًا من مؤسساتها، وبالتالي لا نشارك في اجتماع المجلس المركزي، ولا نرى في هذا اللقاء فائدة لا على مستوى استعادة الوحدة الفلسطينية ولا على مستوى حماية حقوق شعبنا".

واستكمل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي: "نرى الأولوية والأهمية اليوم لحماية شعبنا المنتفض في الضفة والنقب والمهددة أرضه بالمصادرة وبيوته بالهدم، ولا أهمية لأي اجتماع أو مؤسسة فلسطينية ما لم تشارك في حماية الشعب وحماية الأرض الواقعة تحت مسؤوليتها".