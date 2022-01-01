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حركة حماس: شعبنا في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل الساحات

السبت 15 يناير 2022 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة حماس: شعبنا في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل الساحات



غزة / سما /

أكّدت حركة حماس، مساء يوم السبت، أنّ شعبنا الفلسطيني في معركة مفتوحة مع الاحتلال الصهيوني في كل المناطق والمدن والساحات، والسيف لم يغمد ولن تتوقف ثورة شعبنا المتصاعدة إلا بكنس الاحتلال عن كل أراضينا

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في حديث لقناة الميادين، إنّ "صمود أهلنا في النقب المحتل وتصديهم لمخططات الاحتلال واستبسالهم في الدفاع عن أرضهم، من أحد مفاعيل معركة سيف القدس التي بثت روح المقاومة في نفوس شعبنا وأشعلت جذوتها في كل الساحات".

وأشار القانوع، إلى أنّ جذوة المقاومة المشتعلة في النقب والشيخ جراح وبلدة برقة وبيتا وجنين والخليل ومختلف المناطق والمدن، تُثبت أنّ شعبنا قادر على إرباك الاحتلال والتصدي لمخططاته وإفشالها

#حركة حماس #عبد اللطيف القانوع

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