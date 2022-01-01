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عضو كنيست: الحكومة ستعوض أصحاب الأعمال جراء أزمة كورونا

السبت 15 يناير 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: الحكومة ستعوض أصحاب الأعمال جراء أزمة كورونا



القدس المحتلة / سما /

قالت عضو الكنيست شارون روفا عوفر من حزب (إسرائيل بيتنا) إن الحكومة الإسرائيلية لن تتخلى عن أحد خلال موجة كورونا.

وأضافت عضو الكنيست خلال لقاء ثقافي في كفار يونا: "يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على العاملين في مشاريعهم الخاصة، والحكومة السابقة لم تقف إلى جانبهم".

وتابعت: "اتخذت هذه الحكومة قرارًا بدفع رواتب أصحاب المهن الحرة، ووزير المالية يقود سياسة حكيمة".

وأوضحت أنه ستدفع تعويضات لأصحاب الأعمال المعزولين جراء كورونا، وتأجيل استرداد المنح، ودفع ضريبة القيمة المضافة.

ونوهت أن الحكومة تهتم بالعاملين ولن تتخلى عن الإسرائيليين.

#شارون روفا #الكنيست الإسرائيلي #تعويضات #فيروس كورونا #اسرائيل

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