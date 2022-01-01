بلدية غزة تستنكر تكرار الاعتداءات على موظفيها

غزة / سما /

استنكرت بلدية غزة، الوم السبت، تكرار الاعتداءات على موظفيها خلال تقديمهم الخدمات للمواطنين، ممن وصفتهم من بعض الخارجين عن القانون.

وقالت البلدية في بيان لها، إنها تنظر بعين الخطورة لتكرار الاعتداءات دون وجود رادع حقيقي للمعتدين.

وأشارت البلدية إلى أن آخر تلك الاعتداءات كانت على أحد موظفيها في قسم التنظيف أثناء قيامه بعمله في سوق الشيخ رضوان، ما أدى لإصابته بجروح بليغة في الوجه.

وقالت إن “تكرار مثل تلك الاعتداءات من شأنه أن يؤثر على استمرار خدمات بلدية غزة، ويعيق موظفيها عن أداء عملهم للحفاظ على النظام وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين”.

وأضافت “سنعمل على ملاحقة المعتدين بكل السبل القانونية وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها”.

وطالبت بلدية غزة، الشرطة والنيابة العامة بضرورة القيام بواجبها في حماية الموظف العام، واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المعتدين، حسب القانون.

وأهابت البلدية، بالمجتمع الفلسطيني ضرورة التعاون معها في الحفاظ على النظام العام، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي حوادث تعدي على الأملاك العامة، والوقوف أمام خطورة هذه الاعتداءات وإدانتها، والتعاون المشترك في نشر ثقافة دعم الموظف العام ومساعدته في القيام بواجبه لخدمة المواطنين.