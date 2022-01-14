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بالفيديو: سيارة "قديمة" تتحدى الكبار في رالي داكار بالسعودية وتشعل مواقع التواصل

السبت 15 يناير 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: سيارة "قديمة" تتحدى الكبار في رالي داكار بالسعودية وتشعل مواقع التواصل



الرياض/سما/

أثار قائد سيارة من طراز "وانيت داتسون" حماسة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يظهر فيه قدرته على مجاراة إحدى السيارات المعدلة برالي داكار المقام بالسعودية، الجمعة.

وتداول نشطاء وصحف محلية مقطع الفيديو وسط تنوع التعليقات بين الطرافة والذهول والمخاطرة باعتبار أن مركبة "وانيت الداستون" لا تملك التعديلات اللازمة للقيادة بهذه السرعات العالية في الصحراء مقارنة بمركبات رالي داكار المجهزة بالكامل.

وتم توثيق تلك الحالة من قِبل المصور في الطائرة وبعد مسافة متابعة لمركبة السباق ومن ثم تجاوزها تقدر بنحو 500 متر خرجت السيارة الدخيلة بعيدا عن مسار السباق.


ويروي "مشعل بن نايف الشلوي"، في حديثه لصحيفة "سبق" السعودية قصة تلك الواقعة التي حدثت في وقت لم يتجاوز دقيقتين، لكنها انتشرت وتم تداولها بشكل واسع، قائلا: "استقللت مركبتي من نوع وانيت نيسان موديل 2015، وبرفقتي أحد الأصدقاء، وتوجهنا سويا لحظيرة الحلال التي نملكها من أجل إغلاقها، بعد تعميم من الجهات المختصة والموجه لملاك الأغنام والحلال في مركز أبو راكة جنوب شرقي الطائف، بعدم إخراج الحلال، أمس الجمعة".

وتابع: "وفي أثناء ذلك وعلى بعد نحو كيلو متر، شاهدنا قدوم سيارات الرالي عبر مسارها المخصص، ما دفعني إلى التحرك ومتابعة إحدى السيارات من أجل تصويرها وتوثيق الحدث الذي أسعد به، باعتباري عاشقا لهذه الرياضة ومهتما بها منذ 6 سنوات".

وأضاف: "حينها وجدت نفسي أنا ومساعدي ونحن في الوانيت نتوازى سيرا مع سيارة السباق التي كانت تعلوها طائرة هليكوبتر، في مسار ليس له علاقة بمسار السباق، بمسافة بيننا تقدر بنحو 50 مترا، لاحظت أثناء ذلك المصور وهو يخرج بالكاميرا من الطائرة موثقا تلك الواقعة، الأمر الذي زادني حماسا لتجاوز مركبة السباق في السرعة وتمكنت من ذلك".

وختم: "بعدها غادرت الحدث الذي استغرق قرابة دقيقتين، عائدا إلى موقع الحلال".

#رالي داكار #السعودية

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