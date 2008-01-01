وقفة تضامنية بغزة مع أهالي النقب

غزة/سما/

نظم التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، وقفة تضامنية نصرةً لأهل النقب بالداخل الفلسطيني في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات.

ورفع المشاركون في الوقفة داخل مقر المجلس التشريعي، لافتات بالعربية والانجليزية، تؤكد على تضامن أهالي غزة، مع الفلسطينيين في النقب، وعلى التمسك به باعتباره جزءًا من فلسطين.



وقال متحدث باسم التجمع، إن قضية النقب هي قضية كل فلسطيني، مؤكدًا على أن أرض النقب فلسطينية خالصة لأصحابها.

وأضاف “عهدنا بالمقاومة أنها لن تترك شعبها يظلم في أي مكان على أرض فلسطين”.

وتابع “المستوطنون والصهاينة ليس لهم إلا الزوال والخروج من أرضنا”.

ورصدت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب اعتقال 132 خلال اليومين الأخيرين، على الأقلّ. وفي بيان صدر عنها اليوم، السبت، أفادت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، بأن وفدًا منها قام أمس الجمعة، بزيارة تفقدية للمصابين الذين يرقدون في المستشفى من جراء الاعتداء عليهم في مظاهرة النقب.

وأوضحت اللجنة أن عشرات المصابين يرقدون في مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج، معظمهم تعرضوا لإصابات خطيرة في الرأس وفي القسم العلوي من الجسد.

وكان مركز “عدالة” الحقوقي قد أكد أن الشرطة استخدمت وسائل وحشية، في قمع مظاهرة شرعية نُظّمت يوم الخميس الماضي، في النقب، جنوبي البلاد، احتجاجا على استهداف الأراضي العربية.