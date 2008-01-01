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العثور على جثة عليها آثار طعن في النقب

السبت 15 يناير 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة عليها آثار طعن في النقب



النقب/سما/

عثر، اليوم السبت، على جثة رجل في الأربعينات من عمره وعليها آثار طعن، في النقب.

وعُلم أنه تم العثور على الجثة على جانب الطريق في شارع رقم 25 الواصل بين مدينة بئر السبع في النقب والبحر الميت.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأن الجثة كانت ملقاة على جانب الطريق في المقطع الواصل إلى منحدرات البحر الميت، جنوب مدينة ديمونا.

ورجحت التقارير الأولية أن يكون الشاب قد تعرض للقتل.

وأفادت التقارير بأنه تم العثور على سكين بالقرب من الجثة، وأن سيارة عُثر عليها في مكان الحادث ومحركها مُشغّل.

وقالت الشرطة إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الواقعة.

#النقب

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