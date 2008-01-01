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كشفان جديدان: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 15 يناير 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشفان جديدان: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني يوم السبت عن أسماء كشفين جديدين للسفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد الموافق 16 يناير.

ونشرت الهيئة في إعلان لها أسماء الذين سيسافرون يوم غد الأحد وهم المتأخرون من الكشف السابق + الحافلتان: الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2022/3) من هــنا

كما نشرت اسم الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3): من هــنا


ودعت الهيئة للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بإجراء فحص كورونا للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد: اليوم السبت في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة، و(شهداء خانيونس) فقط.

وأوضحت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الأحد 1/16: فحص الحافلتين (3+4).

- الإثنين 1/17: فحص الحافلتين (5+6).

- الثلاثاء 1/18: فحص الحافلتين (7+8).

- الأربعاء 1/19: فحص الحافلتين (9+10).

وشددت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

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