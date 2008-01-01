الإمارات تستثمر بـ 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي

واشنطن/سما/

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن صندوق "مبادلة" السيادي التابع لإمارة أبوظبي استثمر ما يقرب من 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.



ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها "مطلعة"، أنه بعد عام ونصف على الصفقة التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" والإمارات، تتزايد الأعمال التجارية بين البلدين.



وأوضحت أن صندوق "مبادلة" ضخ استثمارات تقترب من 100 مليون دولار خلال عام ونصف في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية.



وذكرت أن هذه الاستثمارات الكبيرة بين الإمارات و"إسرائيل" تمثل علامة جديدة على تعميق العلاقات التجارية بين البلدين.



وقالت إنه من المتوقع أن تصل التجارة بين البلدين إلى ملياري دولار هذا العام، ارتفاعاً من نحو 250 مليون دولار سنوياً قبل الاتفاقات، حسب بيانات إماراتية وإسرائيلية.



كما توقعت المصادر ذاتها أن يبدأ صندوق الثروة التابع لأبوظبي باستثمار حصص مباشرة جديدة بشركات التكنولوجيا الإسرائيلية.