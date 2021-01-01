الصحة الإسرائيلية تتوقع وصول موجة الوباء ذروتها الأسبوع القادم

القدس المحتلة/سما/

أكد خبراء وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه من المحتمل أن تصل مستويات الإصابة بفيروس "كوفيد-19 الحالية الى الذروة الأسبوع القادم، حيث سيبلغ عدد الإصابات المؤكدة ما بين 90 و100 ألف شخص يوميًا، وفقًا لـ"إسرائيل24".



ورجح الخبراء خلال تقييم للأوضاع أجراه رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن الموجة ستبدأ بالانحسار في الأسبوع الذي يليه.



وبشكل عام، سجل عدد أفراد الطواقم الطبية الذين يخضعون للحجر الصحي رقمًا قياسيًا حيث بلغ 6700، في حين يتوقع مسؤولون في القطاع الصحي والدوائر الحكومية حدوث بعض التشويشات في عمل المؤسسات الصحية والدوائر إلا انه لا يتوقعون تعطيلا شاملا للعمل.



يشار إلى أن إسرائيل سجلت أمس الجمعة 40430 إصابة جديدة بوباء كورونا من أصل 319،572 اختبارا تم إجراؤها الخميس الماضي، بنسبة إيجابية بلغت 12.65 في المئة وتجاوز عدد الإصابات الخطيرة 300 لأول مرة في سياق الموجة الخامسة من الوباء.