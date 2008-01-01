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حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر خلال الأسبوع الجاري لبحث الحوار الفلسطيني

السبت 15 يناير 2022 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر خلال الأسبوع الجاري لبحث الحوار الفلسطيني



الدوحة/سما/

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت، عن تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية دعوة رسمية، لزيارة الجزائر، للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان: “تلقّى هنية (المُقيم في الدوحة) دعوة من السفير الجزائري في قطر، لزيارة وفد من قيادة الحركة إلى الجزائر”.

وأضافت الحركة: “هذه الدعوة للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”.

وأوضحت الحركة أن هنيّة شكّل “وفدا من عضوي المكتب السياسي، خليل الحية، وحسام بدران”، لزيارة الجزائر.

وأشارت إلى أن الوفد سيغادر إلى العاصمة الجزائرية الأسبوع الجاري، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الجزائري قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، خلال حديثه في مؤتمر صحافي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.

ولم يحدد الرئيس الجزائري موعداً لعقد هذا اللقاء، واكتفى بقوله إنه سيكون “قريباً”.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، منذ عام 2007، حيث تسيطر “حماس” على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة “فتح”، بزعامة الرئيس عباس، الضفة الغربية.

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.

#حماس #خليل الحية #حسام بدران #الجزائر

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