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القواسمي : جاليتنا الفلسطينية في أمريكا محل فخر وإعتزاز كل الشعب الفلسطيني

السبت 15 يناير 2022 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي : جاليتنا الفلسطينية في أمريكا محل فخر وإعتزاز كل الشعب الفلسطيني



رام الله / سما /

 

 
عبٌر أسامه القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح عن فخر الشعب الفلسطيني وقيادته بجاليتنا الفلسطينية بكل توجهاتها الفكربة والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهم يسجلون أروع معاني النضال الوطني والإنساني في سببل أعدل قضية على وجه الأرض
 
وقال القواسمي إن واشنطن أخذت قرارا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لمنع وصول صوت الشعب الفلسطيني هناك، فخرجت جاليتنا الفلسطينية لتكمل مشوارها الذي بدأ منذ عقود بوتيرة أعلى ومتصاعدة في نقل صوت الحق والعدالة الفلسطينية الى الشعب الأمريكي وصناع القرار، لتصبح الرواية الفلسطينية المستندة للحق موجودة وبقوه في كل الأماكن.
 
وشدد القواسمي على أهمية العمل الموحد بعيدا عن الإنقسامات والتجاذبات السياسية، ففلسطين وشعبها أكبر من الجميع ومن كل الفصائل، وأن الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وشهداءنا الأبرار وأسرانا البواسل أغلى وأعز ما نملك.

 

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