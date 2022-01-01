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8 وفيات و332 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت 15 يناير 2022 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 وفيات و332 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت عن تسجيل 8 حالات وفاة و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في طولكرم، حالة في نابلس، حالة في طوباس، حالة في بيت لحم، حالة في الخليل، وذلك نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 19، ضواحي القدس 8، رام الله والبيرة 88، بيت لحم 59، طولكرم 14، نابلس 34، طوباس 6، قلقيلية 3، جنين 15، سلفيت 1، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 80".

واكدت وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 93 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت عن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 21، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 63، بيت لحم 37، طولكرم 10، نابلس 18، طوباس 13، قلقيلية 0، جنين 15، سلفيت 2، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 120".

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