6 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تجري مساء اليوم السبت 6 مباريات في دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية، على الملاعب المعشبة بقطاع غزة.

ويلعب في الدرجة الممتازة، خدمات رفح مع شباب رفح على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، والصداقة مع الأهلي الفلسطيني على ملعب فلسطين بغزة.

أما في الدرجة الأولى، فيلتقي بيت حانون الأهلي مع المجمع الإسلامي على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع، والأقصى مع التفاح على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

وفي الدرجة الثانية، يواجه الزيتون نظيره الاستقلال على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع، ويتحدى الرباط منافسه المشتل على ملعب اليرموك بغزة.