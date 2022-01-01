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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من بيت لحم

السبت 15 يناير 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من بيت لحم



بيت لحم/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، 7 فلسطينيين من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ووزّعت منشورات تهاجم “الجبهة الشعبية” وكوادرها في مخيم الدهيشة.

وأفاد  مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من مخيم الدهيشة، وأصابت سادسًا بالرصاص في قدمه، إثر المواجهات التي تخللها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة، ردّ عليها الجنود بقنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي.


وعرف من المعتقلين الشاب محمد باسل اللحام، وجده ووالده (وقد أفرج عنهما لاحقًا)، وكذلك الأسير السابق حسن محمد اللحام (26 عامًا)، وراني رأفت أبو عكر (20 عامًا)، وأشرف سجدية، وأحمد رمضان (63 عامًا)ونجله رائد (34 عامًا)، وجميعهم من المحسوبين على “الجبهة الشعبية”.

ومنع جنود الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى داخل المخيم وعلاج من أصيب خلال المواجهات، سيما وأن عددًا من الشبان أصيبوا جرّاء القنابل الصوتية.

ووزّع جنود الاحتلال منشور صادرًا عن المخابرات الإسرائيلية “الشاباك”، كان نشره أحد الضبّاط الإسرائيليين على صفحته في “فيسبوك”، جاء فيه أنّ نشاط الجبهة الشعبية غير مقبول علينا، ولن نمر عليه مرور الكرام، وكل من يشارك في نشاطاتها (سيكون) مصيره الاعتقال.

#بيت لحم #الاحتلال الاسرائيلي #الاسرى الفلسطينيين

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