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المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ15

السبت 15 يناير 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ15



رام الله/سما/

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الخامس عشر على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار (قرارنا حرية).

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ قرار الإداريين جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدّد (1595).

يُشار إلى أنّه ومن ضمن المعتقلين الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن، وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، وخاض نحو (60) أسيرا ومعتقلا إداريّا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

#الاعتقال الاداري #الاحتلال الاسرائيلي

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