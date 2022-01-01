الصحة بغزة : وفاتان و 80 اصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا وتسجيل 80 اصابة بعد إجراء 686 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي استقرار عدد الوفيات عند 1731 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 188608 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 191565 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1226 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 49 ، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 554655 شخصا.