راصد جوي يوضح تفاصيل الحالة الجوية وحقيقة تعرض فلسطين لاعصار هاريكان

غزة/سما/

قال الراصد الجوي محمود شبيطة من هيئة الارصاد الفلسطينية ، أن استمرار تأثير المنخفض الجوي على البلاد ما زال قائماً وسيستمر ليوم غد الأحد على كافة المناطق، ودرجات الحرارة في انخفاض مستمر، واليوم الحرارة أدنى من معدلاتها بـ 5 درجات.

وبين شبيطة في حديث اذاعي" اليوم السبت ستكون الأمطار أقل تركيزاً، لكن غداً الأحد ستزداد سرعة الرياح، مع استمرارية للأمطار وهطول مطري بشكل أكبر، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح يوم غد إلى 70 كلم في الساعة.

وأضاف "ليلة الأحد تبدأ الأمطار بالإنحصار تدريجياً، وبنفس ليلة الأحد يسود البرد القارص ويبدأ الإنجماد بالتشكل في مناطق واسعة من البلاد، ويستمر الإنجماد حتى مساء يوم الاثنين، وتكون الأجواء شديدة البرودة.

أما حول موضوع وجود إعصار يُسمى بـ "هاريكان قال" ننفى نفياً تاماً لما يُشاع عنه وهو غير صحيح تماماً، وندعوا كافة وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة وأخذ المعلومة من المصادر الرسمية.