رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال قمع الاحتلال المسيرات التي خرجت في محافظات عدة رفضًا للاحتلال والاستيطان.

كما عنونت الصحف مصادقة بلدية الاحتلال على بناء 1500 وحدة استيطانية في جبل المشارف بالقدس المحتلة، إضافة للوقفات التي نظمت في عدة مناطق محلية وخارجية إسنادًا للأسير ناصر أبو حميد، الذي يعاني من وضع صحي خطير.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم وبيت دجن وقلقيلية

_ التميمي طالب بتدخل دولي لإنقاذ حياته.. وقفات اسنادية للأسير ناصر أبو حميد في جنين ومخيم عقبة جبر واسطنبول

_ طالب بمساءلة تل أبيب ووقف افلاتها من العقاب.. منصور يدعو الى إدانة السياسة الإسرائيلية اللاإنسانية المتمثلة في القتل البطيء للأسرى المرضى

_ "الصحة": التبرعات لإنشاء مركز خالد الحسن لعلاج السرطان موجودة ومحفوظة في حساب بنكي خاص

_ حملة في الولايات المتحدة لمناهضة مشروع قانون يشجع على التطبيع مع إسرائيل

_ الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني المناضل وجيه حسن قاسم

_ مواجهات في تل السبع بالنقب ومقربون من "إلكين" يؤكدون استمرار عمليات التجريف

_ 40 نجمًا من هوليوود يعتبرون اسرائيل دولة فصل عنصري

_ محافظ نابلس: لا تهاون مع من يحاول العبث بالسلم الأهلي

_ وفاة بـ "كورونا" وتسجيل 222 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

_ حكومة "بينيت" تبحث الأسبوع المقبل التصويت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواصات.. توتر بالحلبة السياسية الاسرائيلية.. صفقة محتملة قريبة بين نتنياهو والنيابة

_ السفير الأميركي في تل أبيب: حل الدولتين ودعم الفلسطينيين سيعزز قوة اسرائيل

"الأيام":

_ بلدية الاحتلال تصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية في جبل المشارف بالقدس

_ عشرات الإصابات في "جمعة" مواجهات جديدة

_ مواطنون ومتضامنون يجددون تظاهرهم بالشيخ جراح رفضًا للتهجير

_ 30 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

_ مقتل شاب من يافا حرقًا

_ 132 معتقلا خلال التظاهرات في النقب وتنظيم وقفة تضامنية بمدخل أم الفحم

_ "كورونا": حالة وفاة و592 إصابة وتسجيل 222 حالة جديدة بـ "أوميكرون"

_ "الأوقاف": المشتبه به في "الأقصى" مسلم أجنبي

_ المنخفض يتسبب بسيول في القطاع و"الأرصاد" تتوقع استمرار تأثيره اليوم وغدًا

_ 40 نجمًا من هوليوود: إسرائيل دولة فصل عنصري

_ بلدية الاحتلال تطلب هدم "القبة الذهبية الجديدة" لمسجد في بيت صفافا

"القدس":

_ السفير الأميركي لدى تل أبيب: تأييد حل الدولتين لا يعني استئناف عملية السلام قريبا وما يهمني أن تكون اسرائيل قوية

_ استهداف سيارة اسعاف والاعتداء على صحفي.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان

_ 40 ألفًا أدوا صلاتي الجمعة و"الفجر العظيم " في الأقصى رغم التشديدات العسكرية

_ حملة مداهمات واسعة في النقب ومخاوف اسرائيلية من اتساع دائرة المواجهات

_ وقفة في سلوان رفضا لاستهداف الاحتلال حي واد الربابة

_ بلدية الاحتلال تطلب هدم مسجد "القبة الذهبية" في بيت صفافا

_ "الصحة": التبرعات لإنشاء مركز علاج السرطان محفوظة في البنك

_ مطالبة بتدخل دولي لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

_ حملة في اميركا لمناهضة مشروع قانون يشجع على التطبيع مع إسرائيل

_ وفاة متأثرة بكورونا و222 إصابة بمتحور أوميكرون