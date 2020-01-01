  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

‏"فيسبوك" يعلن إغلاق خدمته للمواعدة السريعة

السبت 15 يناير 2022 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‏"فيسبوك" يعلن إغلاق خدمته للمواعدة السريعة



وكالات

أعلن موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن إغلاقه خدمة أطلقها العام الماضي، ‏متخصصة في المواعدة السريعة.‏


وذكر "فيسبوك" في رسالة بريد إلكترونية إنه سيلغي خدمة "Sparked" للمواعدة السريعة عن طريق الفيديو، اعتبارا من الخميس الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد مرور 9 أشهر من خضوعها للاختبار، وفقا لموقع "تيك كرانش".
وقال "فيسبوك" في رسالته لمستخدمي الخدمة: "لقد بدأنا في بناء خدمة "Sparked" في أواخر عام 2020 بغرض مساعدة الناس في العثور على الحب من خلال تجربة متجذرة في اللطف".

وأردف: "ومنذ ذلك الحين، وبفضل المداخلات والتعليقات المنتظمة منكم، قمنا بالتطوير بقدر الإمكان، وتعلمنا الكثير، وأقمنا اتصالات بين الناس، لكن مثل العديد من الأفكار الجيدة بعضها ينطلق والبعض الآخر مثل "Sparked" يجب أن ينتهي".

ويجب على كافة مستخدمي خدمة "Sparked" تنزيل بيانات حساباتهم الخاصة عليه قبل يوم 20 يناير، لأنه بعد هذا التاريخ سيقوم "فيسبوك" بمسحها.


تدور فكرة خدمة "Sparked" حول إتاحة فرصة للطرفين بإقامة دردشة سريعة بينهما لمدة 4 دقائق فقط، في أمل في الحصول على مواعدة عاطفية، وإذا رغب كلاهما في الحصول على وقت إضافي، فيمكنهما إعداد موعدا ثانيا مدته 10 دقائق، أو أن يتبادلا أرقامهما.

وكان "فيسبوك" قد وصف خدمته "Sparked" بأنه اختبار تجريبي صغير للتعرف على المواعدة بالفيديو، لذلك ربما لم يكن المقصود حقا أن تفجر الخدمة شعبيتها.
وفي العام الماضي، أضاف كلا من "Sparked" و"Facebook Dating" ميزات الدردشة الصوتية.

#فيسبوك

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

“أنا هيفا والنبي”.. أغنية لكوميدية إسرائيلية تسخر من تطبيع الإمارات مع الاحتلال- (فيديو)

صحيفة عبرية: هل السرقة وراء مقتل ضابطين إسرائيليين في غور الأردن؟

“بي بي سي”: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لهروب بن علي من تونس

حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن الفلسطيني سرحان بشارة سرحان

عمرو أديب يعلن وصيته على الهواء في أول ظهور بعد إصابته بكورونا

ابنة جمال عبد الناصر تكشف تفاصيل عن "خطاب التنحي".. و90 مليون دولار لدعم مصر وسوريا

الأخبار الرئيسية

حم

الجبهة الفلسطينيّة هي الأكثر قابليّة للاشتعال وستنطلق الشرارة من عاصمة حماس في الضفة

مم

صحيفة: معركة "إستخبارات حقيقية" بين المقاومة والموساد ولأول مرة خارج الأرض المحتلة

====

صحيفة عبرية: هذا ما تعول عليه "اسرائيل" لترويض العقل العربي للقبول بها كدولة

البيت الأبيض يتوقع "اجتياح" روسيا لأوكرانيا في القريب العاجل

وفود

مصادر تكشف عن موعد وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر

الاتصالات الفلسطينية