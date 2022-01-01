طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة فوق معظم المناطق

رام الله/سما/

يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي اليوم السبت، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانًا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويوم غد الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام وشديد البرودة في معظم المناطق حيث متوقع تشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.