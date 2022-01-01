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المغرب يتأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بثنائية في شباك جزر القمر (فيديو)

السبت 15 يناير 2022 03:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يتأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بثنائية في شباك جزر القمر (فيديو)



ياوندي/سما/

حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

وسجل ثنائية "أسود الأطلس" سليم أملاح وزكريا أبو خلال في الدقيقتين 16 و89 على الترتيب.


وأضاع المغربي يوسف النصيري فرصة ذهبية للتسجيل عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ83 تصدى لها ببراعة حارس جزر القمر.


وبهذا الفوز، حقق المنتخب المغربي انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16، فيما بقي رصيد جزر القمر خاليا من النقاط.


وستقام في وقت لاحق اليوم، المباراة الثانية في المجموعة الثالثة بين المنتخبين الغابوني (3 نقاط) والغاني (بدون نقاط).

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) مت

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