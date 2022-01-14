للمرة الرابعة في هذا الموسم..شاهد: محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول

وكالات

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة فوز نجمه المصري محمد صلاح البالغ 29 عاما بجائزة أفضل لاعب في "الريدز" عن شهر ديسمبر الماضي.

دائمًا في القمة يا مو ????



للمرة الرابعة هذا الموسم جائزة @StanChart تذهب لهداف الريدز محمد صلاح ????????pic.twitter.com/5CnNu8k75j — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 14, 2022



وهذه المرة الرابعة التي يتوج بها صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، حيث سبق له التتويج بالجائزة ثلاث مرات متتالية في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

أداء رائع، أهداف حاسمة.. ????????????



الملك المصري @MoSalah يحصد جائزة @StanChart لأفضل لاعب في شهر ديسمبر ???? pic.twitter.com/oyzp9m1ptE — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 14, 2022





ويتصدر صلاح الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا متقدما بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.