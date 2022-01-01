  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كأس إفريقيا: الغابون تجبر غانا على التعادل في الوقت القاتل (فيديو)

السبت 15 يناير 2022 03:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كأس إفريقيا: الغابون تجبر غانا على التعادل في الوقت القاتل (فيديو)



ياوندي/سما/

فرض المنتخب الغابوني التعادل الإيجابي على نظيره الغاني بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الغاني عن طريق أندريه أيو في الدقيقة الـ18، وعادل المنتخب الغابوني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين بقدم جيم ألفينيا.


وبهذا التعادل، رفع المنتخب الغابوني رصيده إلى 4 نقاط واقترب من حجز مقعده في دور الـ16، فيما جمع المنتخب الغاني أول نقاطه في البطولة.


وفي المجموعة ذاتها في وقت سابق اليوم، تغلب المغرب على جزر القمر بهدفين نظيفين ليحجز "أسود الأطلس" مبكرا بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- المغرب برصيد 6 نقاط

2- الغابون برصيد 4 نقاط

3- غانا برصيد نقطة واحدة

4- جزر القمر بدون نقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

#كاس افريقيا #الغابون #غانا #الكاميرون #كاس امم افريقيا #مباراة الغابون وغانا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسباب تغيير الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية يضرب فلسطين

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

“أنا هيفا والنبي”.. أغنية لكوميدية إسرائيلية تسخر من تطبيع الإمارات مع الاحتلال- (فيديو)

نجوم في هوليود يدعمون إيما واتسون بعد تضامنها مع فلسطين

“بي بي سي”: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لهروب بن علي من تونس

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الرئيس

معاريف: مع عزوف “الشقيقات العربيات”.. أي سند بقي للسلطة الفلسطينية غير إسرائيل؟

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعها مع فتح بدمشق: لم نقرر بعد المشاركة بجلسة "المركزي"

الرئيس

إعلام إسرائيلي: منظمة التحرير تحتضر وفتح وحيدة.. وحماس تقترب من تأسيس إطار عمل منافس

1014282066_0_219_4256_2613_1920x0_80_0_0_d13770674361f924ed4c0a5fa241aa95

صحيفة عبرية: هل السرقة وراء مقتل ضابطين إسرائيليين في غور الأردن؟

20220114014900

"يسرائيل هيوم": إخفاقات كوخافي سببها إصراره على "ضرب رأسه بالحائط".. ما علاقة غزة؟

الاتصالات الفلسطينية