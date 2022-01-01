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سخرية واسعة بعد استبعاد مدعي نبوة لبناني المصريين من دعوته الجديدة

السبت 15 يناير 2022 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سخرية واسعة بعد استبعاد مدعي نبوة لبناني المصريين من دعوته الجديدة



وكالات

ما زال مدعي النبوة الذي بشر بنفسه رسولا جديدا من لبنان، نشأت مجد النور، يثير سخرية واسعة وخاصة في مصر بعدما أعلن أن دعوته لن تقبل المصريين.

التعليقات الساخرة بدأت منذ أن بشرت "المتنبئة" اللبنانية كارمن شماس، بظهور "مرسل من السماء" وهنأت اللبنانيين والعرب والعالم أجمع بمنقذها من الأشرار "نشأت مجد النور"، قبل أن يبدأ الأخير بث فيديوهات يبشر فيها بـ"دينه الجديد".

إلا أن منعطفا حاسما واجهه "الرسول الجديد" في "بداية دعوته" حين أعلن: "ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة" (التي أسسها عبر "فيسبوك" لنشر الدعوة).

جاء ذلك بعد سيل انتقادات وسخرية يبدو أن أكثرها تأثيرا وصل من مصر، فأعلن النبي الجديد استبعاد المصريين، من دينه.



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ورد مجد النور على المصريين، قائلا إنهم سيشهدون "هزات أرضية قريبة جدا جدا غضبا من السماء".



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سخرية واسعة بعد استبعاد مدعي نبوة لبناني المصريين من دعوته الجديدة
وقال إن ذلك هو أمر السماء، وليس أمره هو.

#مصر #لبنان

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