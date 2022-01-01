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عمرو أديب يعلن وصيته على الهواء في أول ظهور بعد إصابته بكورونا

السبت 15 يناير 2022 03:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو أديب يعلن وصيته على الهواء في أول ظهور بعد إصابته بكورونا



القاهرة/سما/

نعى الإعلامي المصري عمرو أديب الإعلامي الكبير وائل الإبراشي الذي رحل في الـ9 من يناير الجاري، متأثرا بإصابته بكورونا.

وقال أديب خلال برنامجه الحكاية مساء الجمعة: "إعلامي كبير لا يعوض، وائل الإبراشي مكنش بيقول رأيه قد ما بيوضح للمشاهد كل الآراء، والمذيع الجيد أصله صحفي مميز".

وعلق أديب بعد عودته مجددا للظهور الإعلامي بعد إصابته بفيروس كورونا علي الشامتين في الإبراشي، قائلا: "الشامتين في وائل الإبراشي، فين الفروسية والنخوة، أنت مش قادر تواجه الإبراشي حيا بتتشطر عليه ميتا، منتهى الخسة والحقارة وتخليص الحسابات".

ووجه أديب رسالة لجمهوره: "وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا جنبي وما تسبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي".

#عمرو أديب #مصر #وائل الابراشي

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