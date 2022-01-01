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الصحة: التبرعات التي تم جمعها لإنشاء مركز خالد الحسن موجودة ومحفوظة

السبت 15 يناير 2022 03:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: التبرعات التي تم جمعها لإنشاء مركز خالد الحسن موجودة ومحفوظة



رام الله/سما/

قالت وزارة الصحة إن التبرعات المالية التي تم جمعها لإنشاء مركز خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النحاع هي موجودة ومحفوظة في حساب بنكي خاص بمؤسسة خالد الحسن.

وقالت في بيان مقتضب صدر عنها، الليلة، "لقد تم عمل المخططات الهندسية للمشروع بسعة 250 سريرا، وتكلفة تقديرية بقيمة 160 مليون دولار".

وأضافت "نتيجة لعدم توفر الأموال اللازمة لإنشاء المشروع فقد تجميده في الوقت الحالي، حيث تعمل الوزارة والحكومة على توفير الدعم المالي لإنشاء المركز، وعلى مراحل لخدمة المرضى".

وأكدت وزارة الصحة، في بيانها، أن علاج مرضى السرطان هو على رأس أولوياتها ضمن خطتها لتوطين الخدمات الطبية في فلسطين.

يأتي رد الصحة أعلاه بعد أن أثار  مستخدمو موقع فيسبوك في فلسطين موضوع المستشفى خلال اليومين الماضيين،  مذكِّرين بأنّ الوعودات -قبل 4 سنوات- كانت قد قُطعت من أجل إتمام بناء المستشفى بعد شهر من الآن.

#وزارة الصحة الفلسطينية #مركز خالد الحسن

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