النقب: أكثر من 100 معتقل منذ بدء الاحتجاجات

القدس المحتلة / سما /

افادت مصادر صحفية أنه تم اعتقال 100 شخص منذ بدء الاحتجاجات في النقب ضد جرائم التحريش والعدوان التي شنته السلطات الاسرائيلية على عرب النقب وأراضيهم، ومن بين المعتقلين فتيات وأطفال.

وقد تم اليوم الجمعة التداول في 34 ملف اعتقال في محكمة الصلح في بئر السبع، في قضية اعتقالات الأرض والمسكن في النقب، وتم إطلاق سراح 9 معتقلين.

ويشار إلى أنه تم تمديد اعتقال الشابة نوال أبو كف، والتي اعتقلتها عناصر الشرطة الاسرائيلية بشكل تعسقي في الفيديو المتداول، حيث قام المحامي بتقديم استئناف للمحكمة المركزية والذي من المتوقع أن يتم التداول به مساء السبت.

وقال مركز عمل المحامين، مروان أبو فريح، إن طاقم الدفاع قام بتقديم استئناف على معظم قرارات المحكمة، ومن جهة أخرى استأنفت الشرطة على معظم قرارات محكمة الصلح بإطلاق سراح المعتقلين.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة المركزية في بقية الاستئنافات مساء الغد.

كما ستستمر المداولات في ملفات تمديد اعتقال المعتقلين الآخرين خلال الأسبوع القادم.

في المقابل، بعد أن أطلقت محكمة الصلح في بئر السبع سراح الطفلين كرم أبو عنزة وقسام أبو عنزة بشروط مقيدة، دفع كفالة مالية وحبس منزلي خمسة أيام، وبعد وصولهما إلى بيوتهما، قامت الشرطة بتقديم استئناف للمحكمة المركزية واعادتهما للمحكمة، فقرر قاضي المحكمة المركزية أن يشدّد القيود التي فرضت عليهما، حيث رفع الكفالة المالية من 2000 شيكل إلى 5000 شيكل، والحبس المنزلي من 5 أيام إلى 10 أيام.

وقد لبى نداء طاقم الدفاع المتطوع من النقب - والذي يركزه المحامي مروان أبو فريح من عدالة - مجموعة من المحامين من المثلث والجليل والمركز وهم: سامح عراقي (نائب رئيس بلدية الطيرة)، حسين مناع من مجد الكروم، أحمد غزاوي من قلنسوة، شاكر بلعوم من الطيبة وإيهاب عراقي من الطيرة، وبن مرملي وزوجته المحامية راعيه من تل أبيب.

ويدافع أيضا تطوعا عن المعتقلين المحامين من أبناء النقب وهم: شحدة بن بري، يوسف العطاونة، سليمان أبو شعيرة، عودة أبو جامع، ناصر العطاونة، إسلام هنية، سالم أبو مديغم.-"كل العرب"