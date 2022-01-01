  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزارة الزراعة الإسرائيلية تعلن السيطرة على تفشي انفلونزا الطيور

الجمعة 14 يناير 2022 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الزراعة الإسرائيلية تعلن السيطرة على تفشي انفلونزا الطيور



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، سيطرتها على تفشي مرض انفلونزا الطيور، الذي أثر مؤخرًا بشكل كبير على حوالي 20 مزرعة للدواجن في جميع أنحاء البلاد.
 
وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، فإن الجهد الرئيسي الذي تبذله وزارة الزراعة الآن هو التنظيف والتعقيم وعمليات المراقبة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط لمدة أسبوع تقريبًا.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم اكتشاف فيروس انفلونزا الطيور كل عام، ولكن هذا العام انتشر الانفلونزا بشكل غير طبيعي، وهي من نوع "H5N1" الذي يشكل خطرًا على صحة الإنسان.
 
وبسبب تفشي المرض، ستجري وزارة الزراعة تحقيقًا معمقًا لاستخلاص الدروس العملية، وستجري سلطة الطوارئ الإسرائيلية تحقيقًا مطولًا من أجل تنظيم استعدادات الدولة لاحتمالية تفشي المرض مرة أخرى.

#الزراعة الإسرائيلية #مرض انفلونزا الطيور

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسباب تغيير الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية يضرب فلسطين

نجوم في هوليود يدعمون إيما واتسون بعد تضامنها مع فلسطين

أسعار صرف العملات

أسباب الحادثة غير واضحة بعد.. الكشف عن نتائج التحقيق في تحطم طائرة "الخفاش" ببحر حيفا

حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن الفلسطيني سرحان بشارة سرحان

الأخبار الرئيسية

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعها مع فتح بدمشق: لم نقرر بعد المشاركة بجلسة "المركزي"

الرئيس

إعلام إسرائيلي: منظمة التحرير تحتضر وفتح وحيدة.. وحماس تقترب من تأسيس إطار عمل منافس

1014282066_0_219_4256_2613_1920x0_80_0_0_d13770674361f924ed4c0a5fa241aa95

صحيفة عبرية: هل السرقة وراء مقتل ضابطين إسرائيليين في غور الأردن؟

20220114014900

"يسرائيل هيوم": إخفاقات كوخافي سببها إصراره على "ضرب رأسه بالحائط".. ما علاقة غزة؟

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

الاتصالات الفلسطينية