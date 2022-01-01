وزارة الزراعة الإسرائيلية تعلن السيطرة على تفشي انفلونزا الطيور

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، سيطرتها على تفشي مرض انفلونزا الطيور، الذي أثر مؤخرًا بشكل كبير على حوالي 20 مزرعة للدواجن في جميع أنحاء البلاد.



وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، فإن الجهد الرئيسي الذي تبذله وزارة الزراعة الآن هو التنظيف والتعقيم وعمليات المراقبة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط لمدة أسبوع تقريبًا.



وأشارت الوزارة إلى أنه يتم اكتشاف فيروس انفلونزا الطيور كل عام، ولكن هذا العام انتشر الانفلونزا بشكل غير طبيعي، وهي من نوع "H5N1" الذي يشكل خطرًا على صحة الإنسان.



وبسبب تفشي المرض، ستجري وزارة الزراعة تحقيقًا معمقًا لاستخلاص الدروس العملية، وستجري سلطة الطوارئ الإسرائيلية تحقيقًا مطولًا من أجل تنظيم استعدادات الدولة لاحتمالية تفشي المرض مرة أخرى.