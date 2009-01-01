ليبرمان: سنقدم أموال المساعدة بسبب كورونا لمن يستحقها فقط

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، أن أموال المساعدة جراء سياسة مكافحة كورونا، لن توزع عشوائيًا كما كان في الماضي، وإنما ستُمنح لمن يستحق ويحتاج المساعدة فقط.



وبحسب قناة "كان" العبرية، أضاف ليبرمان، أنه لن يتم منح الأثرياء مبالغ مالية لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة لهم.



وكتب ليبرمان على حسابه بموقع "تويتر"، أنه يعي الصعوبات التي يواجهها الإسرائيليون وأصحاب المشاريع، ويجري مشاورات حثيثة مع الخبراء الاقتصاديين لبلورة خطة تضمن وصول الأموال فقط لمن يستحقها.



وانتقد ليبرمان سياسية الحكومة السابقة التي تمثلت بمنح الهبات للجميع، قائلًا: إن "توزيع الأموال عشوائيًا ينطوي على مخاطر جمة، ويمكن ملاحظة نتائج مثل هذه السياسة بالتضخم المالي المتفاقم في الولايات المتحدة وارتفاع نسبة العجز في ميزانيتها".



وأشارت قناة "كان" إلى أن نسبة العجز في إسرائيل أدنى مما كان متوقعًا، ومنخفضة نسبيًا مقارنة مع دول أخرى.



وفي السياق، أعلنت دائرة الإحصاء المركزية بعد ظهر اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 2.8%، مما يشكل أعلى نسبة سنوية للتضخم المالي منذ عام 2009. كما ازدادت أسعار الشقق السكنية خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت نوفمبر تشرين الثاني الماضي بنسبة 10.6%؛ وفق القناة.