  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وزير إماراتي: "نراهن على تركيا" اقتصاديًا

الجمعة 14 يناير 2022 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إماراتي: "نراهن على تركيا" اقتصاديًا



ابو ظبي /سما/

أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، أنّ بلاده "تراهن على تركيا"، بسعيها لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية، في أحدث مؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين.

وقال الزيودي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" نشرت، أمس، الخميس، إنّ الإمارات تأمل في مضاعفة حجم التجارة مع تركيا مرتين أو ثلاث مرات، لفتح أسواق جديدة.

وأضاف الزيودي أن الإمارات "تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقا جديدة من خلال خدماتها اللوجستية، وسلسلة التوريد الخاصة بها".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في تشرين الثاني/نوفمبر عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، وذلك خلال أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول اماراتي الى تركيا منذ 2012.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا بعد الحصار الذي فرضته السعودية ودول أخرى بينها الإمارات على قطر، أقرب حلفاء أنقرة، واستمر من منتصف عام 2017 حتى أوائل العام الماضي.

كما دعمت الإمارات وتركيا أطرافا متنازعين في الحرب في ليبيا، حيث تم التوصل الى وقف لإطلاق النار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.

#ثاني الزيودي #الامارات #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسباب تغيير الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية يضرب فلسطين

الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط

نجوم في هوليود يدعمون إيما واتسون بعد تضامنها مع فلسطين

أسعار صرف العملات

أسباب الحادثة غير واضحة بعد.. الكشف عن نتائج التحقيق في تحطم طائرة "الخفاش" ببحر حيفا

الأخبار الرئيسية

الرئيس

إعلام إسرائيلي: منظمة التحرير تحتضر وفتح وحيدة.. وحماس تقترب من تأسيس إطار عمل منافس

1014282066_0_219_4256_2613_1920x0_80_0_0_d13770674361f924ed4c0a5fa241aa95

صحيفة عبرية: هل السرقة وراء مقتل ضابطين إسرائيليين في غور الأردن؟

20220114014900

"يسرائيل هيوم": إخفاقات كوخافي سببها إصراره على "ضرب رأسه بالحائط".. ما علاقة غزة؟

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال: تحميل الافراد مسؤولية وفاة "النواتي" لا تكفي ...

الاتصالات الفلسطينية